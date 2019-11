Sicilia: 6 mln per bando formazione-imprese, 25% formati dovrà essere assunto

Palermo, 26 nov. (Adnkronos) - Far incontrare offerta formativa e richieste delle aziende, puntando sulla qualificazione e sull'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani o sul reinserimento di chi è uscito dal contesto lavorativo. E' l'obiettivo del bando della Regione siciliana 'Formazione per la creazione di nuova occupazione' presentato questa mattina a Palazzo d'Orleans dal presidente della Regione Nello Musumeci e dall'assessore alla Formazione Roberto Lagalla. A disposizione sei milioni di euro che, spiega Lagalla, "fanno parte di un pacchetto complessivo di circa 25 milioni di euro per tutte le 5 misure di innovazione per l'impresa. Alcune sono già state attivate con avviso, altre lo saranno fra dicembre-gennaio".

Il bando è rivolto agli enti di formazione professionale che "obbligatoriamente devono lavorare insieme alle imprese perché - sottolinea l'assessore - l'obiettivo è proprio quello di partire dall'esigenza delle aziende per raccordare domanda e offerta e per evitare che si continui da un lato la ricerca di competenze che non si trovano e dall'altra la produzione di formati che non servono al mondo del lavoro".