Famiglia: Delrio, 'pronto ddl per assegno unico al mese da 200 euro'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Per la famiglia abbiamo bisogno di un pilastro di sostegno che duri per tutta la vita dei figli almeno fino alla maggiore età. Stiamo lavorando in Parlamento in questi giorni per approvare un disegno di legge, a mia prima firma, che riguarda il sostegno alle famiglie con un assegno unico”. Lo ha annunciato il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei.

“È un sostegno mensile costante fino ai 18 anni del figlio – ha spiegato Delrio - che può arrivare fino a 200 euro al mese. Molti Paese che hanno vissuto l'inverno demografico invece di osservarlo come un fenomeno qualsiasi hanno detto che fosse una vera e propria emergenza. Anche per l'Italia l'inverno demografico è una vera grande emergenza. Senza la famiglia e i figli il Paese si intristisce e indebolisce economicamente”.

“Abbiamo trovato il consenso – ha rivelato Delrio a InBlu Radio - di quasi tutte le forze politiche. Mi auguro che l'assegno unico già la settimana prossima in Commissione venga approvato. Così avviamo veramente una rivoluzione. Non sono tanto i soldi che aiutano a fare figli ma possono aiutare a sostenere il peso e la gioia di allevare i figli”.