Governo: Martina, 'portiamo nuova intesa a referendum iscritti Pd'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Penso che abbia ragione il segretario Zingaretti a dire che serve un salto di qualità nel progetto condiviso con i 5Stelle e la maggioranza. Giusto lavorare non a un contratto ma a un'intesa forte per l'Italia. Per governare un paese si deve cercare di fare il massimo possibile, non il minimo indispensabile”. Lo dice l’ex segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, a Repubblica.it

“Quindi si apre - aggiunge Martina - un'occasione per fare tutti un passo in avanti, dopo il lavoro fatto sulla manovra che voglio valorizzare e difendere perché i contenuti segnano la rotta migliore nelle condizioni date. Sono le forze di maggioranza ovviamente a dovere lavorare a una intesa, ma per il Pd c'è una straordinaria occasione per sperimentare il partito nuovo voluto a Bologna e disegnato nel nuovo Statuto".

"Dobbiamo coinvolgere le decine di migliaia di iscritti, come hanno fatto sabato scorso i cugini socialisti spagnoli del Psoe, votando sull'intesa con Podemos. Hanno votato in 103 mila, pari al 63% degli iscritti totali, e la stragrande maggioranza dei partecipanti, il 98%, ha detto sì all'accordo. Sulla base del nuovo statuto del Pd, è possibile una sorta di doppio binario, di andata con progetti e priorità dal basso e poi di ritorno, con la valutazione dell'intesa raggiunta dalla maggioranza".