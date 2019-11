E.Romagna: Delrio, 'rispettiamo scelta M5S, nessun timore'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Non abbiamo timori o presunzioni. Si pensava di poter ragionare serenamente di questa alleanza con il M5S anche a livello locale”. Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei.

“La decisione – ha aggiunto Delrio - è andata però in un'altra direzione e noi rispettiamo molto le decisioni degli altri partiti e i loro travagli interni. Siamo convinti della proposta che stiamo facendo”.

“Il fenomeno della sardine - ha spiegato Delrio a InBlu Radio – è assolutamente positivo. Quando le piazze non vengono convocate da un capo ma si autoconvocano per difendere i principi di solidarietà, giustizia sociale e per difendere una storia e una tradizione di una Regione come l'Emilia Romagna lo trovo positivo. È un fenomeno che non deve essere strumentalizzato dalla politica. Quando i cittadini si mobilitano è sempre positivo per la democrazia e per i partiti che possono comprendere meglio con quali strumenti dialogare con queste realtà”.