Maltempo: Delrio, 'serve un 'Italia sicura 2', Conte valuti'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "L'Italia è un Paese fragile sia per la sua conformazione geografica sia perché la manutenzione è stata per troppo tempo trascurata a favore di scelte sulle grandi opere che se pur necessarie non possono distrarre risorse dalla manutenzione”. Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei.

“La presidenza del Consiglio – ha aggiunto Delrio - deve avere un ruolo fondamentale di coordinamento e stimolo. Penso che il presidente Conte dovrà ragionare molto su questo perché c'è veramente bisogno”.

“Auspico a un 'Italia sicura 2' – ha concluso Delrio a InBlu Radio - ma questo dipende dalle decisioni del presidente del Consiglio. Bisogna avere un monitoraggio continuo e costante di tutte le opere e avere una scala delle criticità cioè andare ad individuare di volta in volta gli interventi più urgenti”.