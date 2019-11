Sicilia: Musumeci, 'deroga su procedure fondi Ue'

Palermo, 26 nov. (Adnkronos) - "Sui fondi europei serve una deroga, del resto è una richiesta che arriva anche da altre regioni. Giorno 3 dicembre sarà qui (a Palermo ndr) il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e anche a lui avanzeremo la proposta di uno snellimento delle procedure, come abbiamo già fatto con il ministro per il Sud Provenzano". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci parlando con i giornalisti a Palazzo d'Orleans.

"Da presidente - ha aggiunto - non sono prevenuto nei confronti del governo nazionale e confido nel fatto che si possano trovare soluzioni. Altra cosa è se mi tolgo la giacca e parlo da uomo del centro-destra".