Ambiente: Pd, 'logica emergenziale e deroghe pericolose e dannose'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "La tutela dell'ambiente è esattamente l'opposto della logica emergenziale che viene affermata a gran voce da alcuni. Elevare a norma la deroga è la maniera migliore per non far funzionare gli organismi che devono garantire il controllo del territorio e la programmazione degli interventi". Lo dice di Chiara Braga, responsabile Ambiente nella segreteria del Pd.

"Bisogna assicurare l'ordinarietà e non trasformare l'eccezione e la deroga in norma. Le politiche di messa in sicurezza del territorio devono essere strutturali, senza bisogno di cambiare ogni volta governance e regole. Questa è una priorità per il Pd, a partire dalla legge di bilancio che ha stanziato 11 miliardi per investimenti sull’ambiente”.