Trapani: stalking a diffamazione nei confronti della ex, arrestato (2)

(Adnkronos) - Date le circostanze, i Carabinieri hanno attuato immediatamente il protocollo di protezione denominato “codice rosso” nei confronti della vittima, entrato in vigore con la recente legge n. 69/2019 e previsto nei casi di violenze commesse sulle donne. Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno consentito infatti di dimostrare come l’uomo, non solo si sia reso responsabile dell’incendio dell’auto utilizzata dalla donna, ma abbia anche posto in essere ripetute violenze, comportamenti vessatori, diffamatori ed intimidatori nei confronti dell’ex compagna a partire da settembre 2019, mese in cui è cessata la loro relazione sentimentale.

I Carabinieri della Compagnia alcamese hanno iniziato ad attuare una serie di misure monitorando la vicenda ponendo l'attenzione sulla vittima e la famiglia, informando tempestivamente l’Autorità Giudiziaria trapanese che, concordando pienamente con le risultanze investigative acquisite dai Carabinieri, proprio nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare disponendo l’arresto per l’uomo e la traduzione agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Partinico con l’applicazione del braccialetto elettronico.