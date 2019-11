Trapani: stalking a diffamazione nei confronti della ex, arrestato

Palermo, 26 nov. (Adnkronos) - I Carabinieri della Compagnia di Alcamo e della Stazione di Castellammare del Golfo, nel trapanese, hanno arrestato un uomo accusato di stalking, incendio e diffamazione nei confronti della ex compagna, residente a Castellammare del Golfo. La vicenda è venuta alla luce quando i militari dell’Arma sono stati chiamati ad intervenire a Castellammare del Golfo, in via Enrico Toti, per un incendio appiccato ad una Fiat Punto parcheggiata sulla strada, fiamme che si sono poi propagate anche ad un’abitazione limitrofa per cause che - fin da subito - non sono apparse accidentali. Avviate immediatamente tutte le attività di indagine, i militari dell’Arma sono riusciti a scoprire che l’incendio aveva verosimile matrice dolosa e che il probabile autore del gesto potesse essere un partinicese di 34 anni che aveva, fino a poche settimane prima, intrattenuto una relazione sentimentale con la figlia del proprietario dell’autovettura incendiata.

I sospetti dei Carabinieri sono state in effetti confermati dalle immagini di videosorveglianza estrapolate da alcune telecamere presenti nelle zone vicine al luogo di commissione del fatto, che i militari dell’Arma di Castellammare del Golfo, diretti dal Luogotenente Luigi Gargaro, provvedevano ad estrapolare immediatamente. Contestualmente, i Carabinieri hanno ascoltato diverse testimonianze dalle quali emergeva nettamente il contesto di violenza e di intimidazione in cui la vittima era costretta a vivere da settimane.