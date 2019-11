A26: M5S, 'basta gallina da uova d'oro a signori casello' (2)

(Adnkronos) - "I signori del casello -scrive ancora il Movimento 5 stelle- hanno trovato nelle autostrade una vera gallina dalle uova d’oro, eppure gli investimenti in lavori di ammodernamento e manutenzioni sono diminuiti un anno sì e l’altro pure: ci sono le carte a dimostrarlo. E adesso la magistratura sospetta di report fasulli, di manutenzioni registrate su carta ma in realtà mai fatte, di verifiche sui cassoni pressoché inesistenti per decine di viadotti. Lungo tutto lo Stivale, e non solo in Liguria. E’ necessario rivedere totalmente tutto il sistema delle concessioni autostradali. E soprattutto, procedere quanto prima con la revoca delle concessioni per Autostrade per l’Italia.

"Quando all’indomani della tragedia del Morandi, abbiamo chiesto di agire in questa direzione, contro il Movimento è partito un fuoco incrociato fatto di attacchi e critiche. Vorremmo vedere chi oggi ha ancora il coraggio di parlare, di darci degli sprovveduti e allarmisti. La revoca delle concessioni la dobbiamo a chi ha perso la vita nel disastro del Morandi e ai loro cari, ma lo dobbiamo -conclude il post- a tutti gli italiani che hanno il diritto di viaggiare in piena sicurezza. Da subito".