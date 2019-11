A26: M5S, 'basta gallina da uova d'oro a signori casello'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Il 25 novembre del 2019 sarà ricordata come il giorno in cui la Liguria è rimasta isolata. Un fatto vergognoso che ha delle cause che affondano nel tempo e nell’incuria, di cui qualcuno deve rispondere. Prima la tragedia del Ponte Morandi, domenica il crollo del ponte sulla A6 (Torino-Savona), ieri lo stop alla A26 (Genova-Gravellona Toce). Ancora un episodio che va a confermare i sospetti sulle abnormi responsabilità di Autostrade per l’Italia in merito alle mancate manutenzioni, emersi in tutta la loro drammaticità il 14 agosto del 2018. Ora ci chiediamo: è pensabile che una regione, con uno dei centri produttivi più importanti del Mediterraneo, sia appesa a un filo e si trovi a vivere in queste condizioni, a causa dell’incuria e della sciatteria della holding dei Benetton?" E' quanto si legge in un post pubblicato sul Blog delle Stelle.

"Ieri sera e fino a poco fa Genova di fatto era isolata: per un lungo momento l’economia genovese e ligure sono state a rischio paralisi. Ricordiamo che oltre alla A6 e alla A26, anche sulla A7 ci sono viadotti 'sorvegliati speciali' come il 'Coppetta', anch’esso registrato in condizioni piuttosto precarie. Sono passati vent’anni -ricorda il Blog delle Stelle- da quando la vecchia politica diede in gestione ai Benetton una grossa fetta della nostra rete autostradale praticamente in pacco regalo. In questi vent’anni i pedaggi sono lievitati di anno in anno in maniera sistematica, tanto che il colosso 'Atlantia' è arrivato ad accumulare utili per miliardi di euro grazie a questo business".