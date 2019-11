Parlamento: Fico, 'più democrazia con nuove tecnologie'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Le nuove tecnologie offrono straordinarie potenzialità nella sfera dei rapporti fra cittadini e istituzioni, che riguardano le modalità stesse con cui si adottano le decisioni pubbliche e investono dunque le stesse forme della nostra democrazia. Mi riferisco alle nuove prospettive di e-democracy che possono consentire il lancio di esperienze innovative di democrazia deliberativa centrate sulla partecipazione attiva ed informata dei cittadini alle decisioni pubbliche". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla presentazione del Referto in materia di informatica pubblica della Corte dei conti.

"Basti pensare -ha spiegato- ai 'dibattiti pubblici' per la costruzione di grandi opere promossi in diversi Paesi europei in modo da giungere a decisioni condivise. Mutuando queste esperienze sarebbe possibile dare un reale contenuto a quel ‘diritto di partecipazione democratica elettronica’ enunciato dall’articolo 9 del Codice dell’amministrazione digitale".

"In base ad esso lo Stato è chiamato, in particolare, a intervenire affinché, attraverso le nuove tecnologie, venga promossa una maggiore partecipazione dei cittadini, anche di quelli residenti all’estero, al processo democratico e per l’esercizio dei diritti politici e civili, sia individuali sia collettivi".