Musica: Fondazione di Venezia porta La Fenice al Museo M9 (3)

(Adnkronos) - “Offrire alle nuove generazioni gli strumenti per conoscere e amare la straordinaria tradizione operistica italiana ed europea – aggiunge Fortunato Ortombina, sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice – è da molto tempo una delle priorità della Fenice, alla quale abbiamo dedicato un intero settore delle nostre attività. In quest’ottica, il nuovo progetto ideato insieme alla Fondazione di Venezia assume un’importanza fondamentale – oltre che per la pluriennale collaborazione tra le due istituzioni, che ha sempre avuto come obiettivo privilegiato il territorio cittadino e metropolitano – anche e soprattutto per la cornice che lo ospita, il Museo M9: portare la grande musica nel luogo per antonomasia deputato a raccontare la storia e l’arte del Novecento ha infatti un valore fortemente simbolico, aprendo ampi spazi alla dialettica tra le nostre radici, che poggiano nel recente passato, e le complesse sfide cui ci chiama la contemporaneità”.

“M9 è un’istituzione culturale che ha un orizzonte di ampiezza nazionale e internazionale – sottolinea il direttore del Museo del ‘900, Marco Biscione – ma è radicata nel territorio e deve porsi in rapporto con le altri grandi istituzioni veneziane per svolgere in maniera più efficace la sua missione. M9 dalla sua apertura integra l’offerta espositiva con una serie di attività (conferenze, proiezioni, concerti, manifestazioni di vario tipo) per coinvolgere sempre di più il pubblico nel racconto del XX secolo. La collaborazione con il Teatro La Fenice costituisce una grande opportunità per ampliare l’esperienza del ‘900 all’ambito musicale. Parte delle iniziative previste sono mirate in maniera particolare al mondo della scuola e al pubblico giovanile e studentesco, per avvicinarlo al mondo affascinante e poco conosciuto della musica classica del secolo scorso.”