Maltempo: Vigo (Conaf), 'serve pianificazione territoriale di bacino' (2)

(Adnkronos) - Per la presidente del Conaf, Sabrina Diamanti, "la pianificazione degli interventi da realizzare in tutto lo stivale italiano non è più procrastinabile: il susseguirsi di eventi calamitosi determina spesso azioni puntuali che contribuiscono alla messa in sicurezza dell’area interessata, ma avendo raramente la capacità e la possibilità di un intervento progettato e pianificato che valuti l’intero contesto. Una visione miope che deve essere assolutamente superata”.

I dottori agronomi e i dottori forestali mettono le proprie competenze a disposizione ma chiedono di fare sistema e coordinare tutti i professionisti titolati a intervenire per la prevenzione per ridurre l’approccio della “somma urgenza”. E ringraziano Protezione Civile, vigili del fuoco "e tutti coloro che, con grande sacrificio e competenza, svolgono il loro lavoro nelle condizioni avverse in cui si trovano costretti a operare".