Mobilità: Aci-Cnr-Enea, evitare che transizione all'elettrico penalizzi meno abbienti

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Aci, Cnr ed Enea invitano a scongiurare il paradosso di una transizione all’elettrico che gravi sulle spalle delle fasce sociali meno abbienti. In alcune regioni, grazie agli incentivi per l’acquisto di un’automobile elettrica, si può arrivare ad un risparmio di 16.000 euro, anche per modelli di alta gamma, che rimangono tuttavia, fuori dalla portata di un’ampia fascia della popolazione. E' quanto emerge dallo studio Aci-Cnr-Enea che è stato presentato oggi in occasione della '74ma Conferenza del Traffico e della Circolazione', alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

Inoltre, nonostante i moderni veicoli euro 6 abbiano ridotto sensibilmente le emissioni, nonché migliorato gli standard di sicurezza (un veicolo di recente immatricolazione ha quasi il 50% di probabilità in meno di essere coinvolto in un incidente stradale grave), nelle regioni con pil pro-capite più basso, solo un veicolo su 10 è di classe Euro 6.