M5S: 'Il Giornale', 'Caro Beppe Mao rispondi a 15 domande' (2)

(Adnkronos) - L'articolo chiede poi se non ci sia un conflitto di interessi visto che la Casaleggio associati consiglia ai suoi clienti di investire a Pechino. Poi "che rapporti ci sono tra il Movimento Cinquestelle e il Paese di Xi Jinping" dopo la firma del Memorandum sulla Via della Seta.

"Il Movimento Cinquestelle -è la nona domanda- vuole spostare l'Italia verso l'ombrello geopolitico della Cina? Pensa che il modello politico economico cinese sia compatibile con la libertà e la democrazia occidentale? Fino al 2016 il M5S aveva posizioni scettiche nei confronti del gigante asiatico, come mai una svolta così repentina?"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte era al corrente dell'incontro tra l'ambasciatore cinese e Beppe Grillo? "Come mai non era presente all'incontro anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio? Che rapporti ha con Romano Prodi? Lei che da sempre è in campo nella difesa dei diritti umani, ha avuto modo in quasi quattro ore di incontro -è l'ultima domanda- di parlare qualche minuto della repressione a Hong Kong?"