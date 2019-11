Maltempo: Simonini, 'ripristino strade in tempo reale, massima attenzione'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Per la situazione critica in Nord Italia stiamo ripristinando le strade che hanno subito danni in tempo reale, alcune le stiamo riaprendo oggi, altre nei prossimi giorni". Lo ha detto Massimo Simonini, amministratore delegato di Anas, a margine della 74esima Conferenza del Traffico e della circolazione organizzata dall'Aci.

"Ci siamo mossi per tempo sulle opere principali nelle - ha aggiunto - e nelle ultime settimane è stata pubblicata l'ultima tranche di bandi di gara sul ripristino di ponti e viadotti. Quest'anno abbiamo bandito circa 1,3 miliardi. C'è massima attenzione, ovviamente, su queste infrastrutture che iniziano ad essere datate", ha detto ancora l'amministratore delegato.