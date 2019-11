Mobilità: Aci-Cnr-Enea, 14 mln di auto ante Euro 4, eliminarle

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Efficientamento e promozione di Tpl e mobilità condivisa e ciclopedonale, riducono le emissioni climalteranti (fino a 49 Mt di CO2 eq) e migliorano qualità dei trasporti e vivibilità delle città. Una pianificazione eco-razionale della mobilità deve, quindi, prevedere investimenti per l’eliminazione o la sostituzione con usato recente dei quasi 14 milioni di auto ante Euro 4 (il 35% del parco circolante) e per lo svecchiamento dei mezzi pubblici, sostituendo gli autobus Diesel Euro 3 (il 60% del parco autobus nazionale), con modelli elettrici alimentati da energie rinnovabili (ogni sostituzione comporta una riduzione delle esternalità ambientali pari a 24.055 Euro l’anno). E' quanto emerge dallo studio Aci-Cnr-Enea che è stato presentato oggi in occasione della '74ma Conferenza del Traffico e della Circolazione', alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.