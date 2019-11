Enel: Starace, 'transizione energetica pronta a decollare, 2019 punto svolta'

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - "La transizione energetica è pronta a decollare e ad accelerare nei sistemi che ci circondano: siamo sempre più sostenibili e abbiamo l'ambizione di poter procedere e superare il 'punto di svolta' che caratterizza il 2019". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Enel Francesco Starace durante la presentazione del piano industriale del gruppo mettendo l'accento sulla "dinamica di sostituzione che crea valore".

Nel sottolineare come sia stata completata la migrazione verso il cloud e si passi ora alla fase di trasformazione digitale, l'ad ha indicato che Enel è diventata più sostenibile, in crescita e redditizia. E, ancora, entro il 2020 le emissioni di CO2 saranno in calo a 250 grammi per kilovattora arrivando in anticipo rispetto agli obiettivi della roadmap fissata a livello internazionale dalla 'Science based targets initiative'. L'attesa è per una accelerazione del trend di decabonizzazione: nelpiano al 2022 la produzione a carbone è prevista al 6,8%.