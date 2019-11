Mobilità: Aci-Cnr-Enea, in 2030 auto termiche 82% parco circolante, ibride 10%

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - In uno scenario tendenziale, che non sconti politiche di intervento, nel 2030, le auto termiche rappresenteranno l’82% del parco circolante, le ibride il 10%, le elettriche (BEV e PHEV) quasi il 9%. E' quanto emerge dallo studio Aci-Cnr-Enea che è stato presentato oggi in occasione della '74ma Conferenza del Traffico e della Circolazione', alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.