Vicenza: Gdf scopre maxi frode Iva nel settore carburanti, 4 arresti (4)

(Adnkronos) - Una parte del profitto è inoltre rientrata nella disponibilità degli artefici dell’organizzazione tramite una fittizia cessione di ramo d’azienda, avallata da un notaio compiacente.

Le attività investigative complessivamente svolte hanno sinora consentito di: individuare 65 società coinvolte nella frode, situate in tutto il territorio nazionale, utilizzate nel triennio 2016/2018 per emettere fatture false per 235 milioni di euro e per utilizzare in compensazione falsi crediti d’imposta per 26 milioni di euro; denunciare, a vario titolo, 86 soggetti per i reati di associazione per delinquere, omessa ed infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali, emissione/annotazione di fatture false, indebita compensazione di crediti Iva o correlati ad investimenti fittizi in aree svantaggiate, riciclaggio ed autoriciclaggio; eseguire 15 verifiche fiscali constatando violazioni all’Iva per oltre 22 milioni di euro.