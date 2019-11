Vicenza: Gdf scopre maxi frode Iva nel settore carburanti, 4 arresti

Vicenza, 26 nov. (Adnkronos) - Dalle prime ore di oggi la Guardia di finanza di Venezia, in collaborazione con i Carabinieri di Roma, stanno eseguendo l’ordinanza con cui il Gip presso il Tribunale della Capitale, Corrado Cappiello, ha disposto la custodia cautelare in carcere di un soggetto e gli arresti domiciliari di altri 3, indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata ai reati di dichiarazione fraudolenta, omessa e infedele, utilizzo di fatture false e indebita compensazione di imposte.

È altresì in corso il sequestro, finalizzato alla confisca, di quote societarie, disponibilità finanziarie e di 48 immobili situati nelle province di Milano, Novara, Parma e Reggio Calabria del valore complessivo di 37 milioni di euro, quale illecito profitto corrispondente all’Iva non versata relativa alla cessione di oltre 270 milioni di litri di carburante.

L’indagine è stata avviata nel 2016 a seguito degli accertamenti svolti dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia, che aveva individuato numerosi distributori stradali nella provincia veneta e nel territorio nazionale, che applicavano un prezzo “alla pompa” sensibilmente inferiore alla media di mercato, reso possibile per effetto dell’evasione dell’Iva sui trasferimenti tra le diverse imprese della filiera commerciale.