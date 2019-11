Trasporto aereo: Sciacchitano eletto presidente Icao per 2020-22

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - L’ingegnere Salvatore Sciacchitano è il nuovo Presidente dell’Icao (International Civil Aviation Organization), l’organismo dell’Onu che riunisce le autorità per l’aviazione civile di 193 Stati. È stato eletto per il triennio 2020-2022 durante il Consiglio Icao che si è svolto nel pomeriggio del 25 novembre a Montreal, sede dell’organizzazione. Per la prima volta dalla costituzione dell’Icao, 1944, la carica di Presidente viene ricoperta da un europeo, l’italiano Sciacchitano che è stato presentato e supportato per questo prestigioso ruolo come candidato unico dall'Ecac, European Civil Aviation Conference, organizzazione pan-europea composta da 44 Stati membri.

L’elezione di Sciacchitano, che nel corso della sua carriera è stato per circa 10 anni vice direttore generale dell’Enac, sugella ulteriormente il momento positivo dell’Italia e dell’Enac nel panorama dell’aviazione civile internazionale.

"Si tratta di un successo straordinario per il nostro Paese e per il mondo dell'aviazione civile italiana", commenta il presidente dell’Enac Nicola Zaccheo. "Dopo lo strepitoso risultato conseguito in settembre alla 40a Assemblea Generale in cui l’Italia è stata riconfermata tra le Nazioni leader dell’aviazione civile mondiale, come prima classificata con 160 voti su 168 votanti, a pari merito con la Cina, e prima tra le Nazioni europee, oggi, per la prima volta nella storia, un europeo, un nostro connazionale, diventa Presidente dell'autorità mondiale dell'aviazione civile".