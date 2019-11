Cinven: investe in Barentz (2)

(Adnkronos) - Barentz, commenta Ben Osnabrug, Partner di Cinven, "vanta una solida presenza in un mercato in crescita strutturale. Il team di Cinven conosce bene il settore della distribuzione di prodotti speciali, caratterizzato da trend chiave che guidano la crescita dei mercati degli ingredienti delle scienze alimentari e biologiche. Tra queste tendenze ricordiamo il forte sviluppo del settore degli ingredienti naturali, l'aumento della domanda di formulazioni personalizzate e una quota crescente di produttori che si avvalgono dei distributori per accrescere l'accesso al mercato e migliorare l'efficienza".

L'investimento di Cinven in Barentz, aggiunge, "è il risultato di una combinazione del nostro approfondito approccio sottosettoriale all'interno dell’attività del team business services e del nostro network nei Paesi Bassi. Siamo lieti di investire in questa eccezionale opportunità. In particolare, Barentz è dotata di un eccellente management team che, grazie al nostro supporto, potrà perseguire sia la crescita organica dell’azienda sia le opportunità di crescita buy and build".

"Siamo lieti di collaborare con Cinven nella prossima fase del nostro percorso di crescita. Ci ha colpito in maniera molto positiva la forte conoscenza che il team di Cinven ha del nostro mercato e il loro track record nella crescita di aziende internazionali", commenta Hidde van der Wal, Ceo di Barentz. In particolare, aggiunge "l’investimento e il sostegno alla nostra strategia di business ci permetterà di espandere le nostre attività in nuovi mercati, anche attraverso acquisizioni, assicurandoci la giusta infrastruttura per raggiungere questo obiettivo".