Cinven: investe in Barentz

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Cinven, società internazionale di private equity, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per diventare azionista di Barentz, distributore globale di ingredienti speciali per i settori alimentare, farmaceutico, della cura della persona e dell’alimentazione per animali. Le condizioni finanziarie dell'operazione non sono stati resi noti. Il completamento dell'operazione è soggetto all’approvazione da parte delle autorità competenti in materia di concorrenza e alle altre abituali condizioni regolamentari. Cinven è stata assistita da 1602 Capital Partners in qualità di M&A advisor.

Con sede nei Paesi Bassi, Barentz commercializza in tutto il mondo ingredienti e additivi a per prodotti destinati alle pmi e a grandi clienti acquistando gli ingredienti speciali da produttori leader a livello mondiale. Inoltre, attraverso i suoi impianti di produzione all'avanguardia in Europa, Nord America e Asia, gli esperti di Barentz forniscono un supporto tecnico a valore aggiunto anche nelle fasi di miscelazione, formulazione e test degli ingredienti.

Fondata nel 1953, Barentz è attiva in oltre 60 paesi con una forte presenza in Europa e in Asia e una crescente presenza in Nord America e America Latina. Oggi il Gruppo conta circa 1.100 dipendenti a livello globale, ha più di 1.000 fornitori e serve oltre 15.000 clienti.