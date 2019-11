Givaudan: acquista attività cosmetiche di Indena

Ginevra, 26 nov. (Adnkronos/Ats) - Givaudan, specialista di aromi e profumi, ha siglato un accordo per l'acquisizione delle attività cosmetiche dell'azienda italiana Indena. L'operazione fa parte della strategia 2020 per espandere la capacità produttiva nel settore "bellezza", ha spiegato l'azienda ginevrina in un comunicato. Indena, con sede a Milano, è specializzata nell'identificazione, sviluppo e produzione di principi attivi derivati dalle piante, utilizzati nell'industria farmaceutica, nutrizionale, cosmetica e dell'igiene personale.

Givaudan e Indena devono anche firmare un accordo di partenariato a lungo termine affinché l'azienda italiana continui a produrre ingredienti per l'impresa ginevrina e possa fornire servizi di innovazione e supporto, precisa il comunicato. I dettagli finanziari non sono stati resi noti. Givaudan intende finanziare l'acquisizione con le risorse esistenti. L'attività cosmetica di Indena rappresenterebbe circa 8 milioni di euro di vendite aggiuntive rispetto ai risultati del 2018. L'operazione dovrebbe essere portata a termine nel primo trimestre del 2020.