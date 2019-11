Lvmh: Arnault, 'Tiffany è icona, forte potenziale sviluppo in Ue e Asia'

Parigi, 26 nov. (Adnkronos) - "Tiffany è un'icona degli Stati Uniti che ora si avvicina alla Francia. Eravamo già vicini 182 anni fa perché il fondatore", Charles Lewis Tiffany, "aveva comprato i gioielli della corona francese". Così ai microfoni della radio francese 'Europe 1' il Ceo e fondatore del gruppo francese Lvmh, Bernard Arnault il giorno dopo l'annuncio dell'acquisizione per circa 14,7 miliardi di Tiffany. "Il settore della gioielleria è un settore che traina soprattutto negli Usa ma anche in Asia", sottolinea ancora Arnault.

Tiffany, spiega, "è un affare che funziona bene, ha un fatturato importante e un utile sostanziale. E' un'azienda che con noi può migliorare nel lungo termine. Deve migliorare la sua desiderabilità. Come dico sempre bisogna pensare nel lungo termine. I risultati economici sono una conseguenza non devono essere un obiettivo".

Tiffany, aggiunge, "è il primo marchio di lusso statunitense. Forse anche l'unico. Il marchio è molto forte in Giappone, meno forte in Europa e negli altri paesi asiatici. C'è quindi un forte potenziale di sviluppo". Tiffany, spiega ancora, "è un mito per gli Usa e per il mondo. E' l'unico marchio al mondo proprietario di un calore: il blu tiffany", aggiunge.