Enel: Starace, 'nuovo dividendo minimo per azione in aumento a 40 cents per 2022'**

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Enel conferma la sua "politica triennale sul dividendo minimo per azione, rivedendone al rialzo i target del 2020 e 2021 rispetto al piano dell’anno scorso e fissando un nuovo dividendo minimo per azione in aumento a 40 centesimi di euro per il 2022". Così l'ad di Enel, Francesco Starace oggi presentando il piano strategico del gruppo a Milano.