Iran: Palermo, oggi cittadinanza onoraria a Nasrin Sotoudeh

Palermo, 26 nov. (Adnkronos) - Nasrin Sotoudeh, avvocato e attivista iraniana per i diritti umani, riceverà oggi, alle ore 12,30 a Palazzo delle Aquile di Palermo, la cittadinanza onoraria, nell’ambito della campagna per la giustizia a tutela della libertà delle donne iraniane “Woman’s Freedom Iran”. La Sotoudeh è attiva nella difesa legale di attivisti, oppositori e di donne iraniane arrestate per essersi tolte il velo in pubblico. Ha difeso giornalisti e attivisti tra cui il premio Nobel per la pace Shirin Ebadi e diversi dissidenti arrestati durante le proteste di massa nel 2009 contro la contestata rielezione del presidente Mahmoud Ahmadinejad

Arrestata più volte, nel marzo 2019 è stata condannata a 33 anni di carcere e 148 frustate. La sentenza si aggiunge alla condanna a cinque anni emessa nel settembre 2018, per un totale di 38 anni di prigionia. La militante si trova nel durissimo carcere di Evin. A darne notizia su Facebook è stato il marito Reza Khandan, che era stato a sua volta condannato nei mesi scorsi a sei anni di carcere. La notizia della condanna di Sotoudeh arriva dopo la nomina dell’ultraconservatore Ebrahim Raisi come nuovo capo del sistema giudiziario iraniano.