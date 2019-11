Autostrade: Aspi chiude A26 tra allacciamento A10 e Masone**

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia comunica che a partire dalle 21.30 di oggi sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni la tratta dell’autostrada A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e lo svincolo di Masone. La misura viene assunta per consentire l’esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, presenti in tale tratta. E' quanto si legge in una nota Aspi che annuncia come la Direzione di Tronco condividerà i risultati di tali verifiche con gli enti competenti. (segue)