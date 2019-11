Ue: Meloni, 'con Mes seri rischi su tenuta conti pubblici'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Non ci possiamo accontentare delle parole di cortesia del premier Conte sul Mes. Parliamo di un trattato che impegna l’Italia per più di 100 miliardi di euro e che a detta di molti esperti, non certo di area sovranista, potrebbe comportare seri rischi sulla tenuta dei conti pubblici". Lo dice Giorgia Meloni all'Adnkronos, commentando le rassicurazioni sul Fondo salva-Stati arrivati dal premier Giuseppe Conte, ospite oggi di Adnkronos Live.

"Fratelli d’Italia è pronta a battersi contro questa riforma del Fondo Salva-Stati - prosegue - che è un chiaro regalo dell’attuale maggioranza M5S-Pd agli interessi di Francia e Germania".