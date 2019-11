Violenza su donne: Schillaci (M5S), 'emergenza sociale, servono risorse'

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - "Serve un cambiamento culturale e risorse economiche per rendere le vittime di violenza autonome e indipendenti". Così la deputata del M5S all'Ars Roberta Schillaci al termine di un incontro all'Ars dedicato al tema della violenza contro le donne. "Servono risorse, soprattutto a livello regionale - spiega Schillaci - perché il reddito di libertà, istituito con legge regionale, ha un capitolo incredibilmente a zero. E’ indispensabile quindi individuare le risorse e questa è una scelta politica che il governo regionale deve perseguire".

Le statistiche, aggiunge, "al momento sono impietose e i fatti di cronaca, ultimo quello di queste ore in Sicilia, rilancia uno straziante grido d’allarme: ogni 72 ore una donna viene uccisa e si tratta di una vera emergenza sociale. Il fenomeno ha radici di tipo culturale e occorre trattarlo con un approccio di tipo sistemico e strutturale. Da una parte con la prevenzione, capace di contenere il fenomeno, dall’altra il potenziamento di tutti gli strumenti in campo per dare sostegno alle organizzazioni preposte, dislocate su tutto il territorio. I luoghi del sapere devono essere coinvolti, così da formare, informare e sensibilizzare l’opinione pubblica, a partire dalle scuole".