Manovra: Marcucci, 'da Conte e governo impresa contro rischio bancarotta'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - “Va riconosciuta al premier Conte ed al governo un’impresa non proprio scontata. Rischiavamo la bancarotta, ora l’Italia può cominciare a riprendere fiato. Ricapitolando la manovra di bilancio annulla le clausole sull’ Iva, taglia i balzelli ingiusti, comincia a restituire soldi ai lavoratori in busta paga, toglie il super ticket in sanità e stabilisce la gratuità degli asili nido. Questi sono i fatti, non le sparate di Salvini”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.