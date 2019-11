Sicilia: depurazione acque, Rolle 'interventi necessari in 300 agglomerati' (2)

(Adnkronos) - Rolle ha anche sottolineato la necessità di rendere "omogeneo lo scenario dei poteri commissariali" visto che "si moltiplicano i commissari, ma ognuno con poteri diversi, anche se per tipologie di interventi molto simili". Tra le soluzioni chiave per velocizzare le attività, "il potere di ordinanza" e la definizione dei presupposti, anche di ordine economico, per lo spostamento di personale delle pubbliche amministrazioni verso la struttura commissariale.