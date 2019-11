Migranti: sindaco Lampedusa, 'Conte verrà sull'isola? Un dovere, anche noi siamo cittadini'

Palermo, 25 no(Adnkronos) - "E' un dovere venire a Lampedusa, non credo che sia una cosa eccezionale. E' compito di un primo ministro venire sull'isola almeno per vedere cosa subisce in continuazione". Così il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello commenta l'annuncio del premier Giuseppe Conte di andare a Lampedusa, come annunciato ospite di Adnkronos Live. "Noi non facciamo solo la conta dei morti - aggiunge Martello facendo riferimento all'ultimo naufragio costato la vota a 5 donne - Il premier deve capire cosa accade su quest'isola, quindi è giusto che venga". "Andrò anche a Lampedusa, per risolvere il problema delle tragiche morti è più importante lavorare in Europa, per creare e rafforzare un meccanismo di gestione di questi flussi, a livello europeo", ha detto il premier durante la diretta.