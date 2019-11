Violenza su donne: Cisl Sicilia, '7 femminicidi in tre mesi, serve politica multitasking' (3)

(Adnkronos) - Un ruolo positivo, secondo il sindacato, potrebbero giocarlo "il reddito di libertà, recentemente istituito dalla Regione, e il sistema delle borse lavoro. Ma entrambi dispongono di dotazioni finanziarie assai esigue: appena 200 mila euro per il reddito di libertà". "Combattere davvero, non solo a parole, la piaga della violenza significa invece incrementare, già con la prossima legge di bilancio, i fondi per questi strumenti - afferma Laplaca - e significa organizzare una politica di sostegno dell’occupazione femminile. Perché in Sicilia gli occupati in tutto sono un po' meno di 1,4 milioni, ma solo un terzo sono donne".

"A garantire la vera libertà può essere solo l’emancipazione che il lavoro assicura - sottolinea il sindacato - e un’isola che si piazza al 276esimo posto su 277 regioni europee per occupazione femminile, può essere solo fonte di inquietudini e apprensione. Ecco perché serve un piano straordinario per l’occupazione femminile che veda coinvolti i governi regionale e nazionale. E assieme a loro, la rete delle forze economiche e sociali".