Iraq: Mattarella al Celio fa visita a militari italiani feriti**

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato questo pomeriggio al Policlinico Militare di Roma (Celio) per fare visita ai cinque militari italiani rimasti feriti il 10 novembre scorso in un attentato in territorio iracheno. Il Presidente Mattarella -riferisce una nota- era accompagnato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.