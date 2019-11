Violenza su donne: Fico, 'passo più importante è sul piano culturale'

Roma, , 25 nov. (Adnkronos) - "Il passo più grosso da fare è culturale, con l'esempio delle istituzioni, della politica, delle trasmissioni in tv, della comunicazione che deve mandare messaggi sani". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione dell'illuminazione di arancione della facciata di Montecitorio, per la Giornata contro la violenza sulle donne.