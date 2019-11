Violenza su donne: Casellati, 'da istituzioni e cittadini no a mattanza'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Il messaggio che è scritto sulla facciata, 'no alla violenza', è una ribellione che si alza da parte di tutte le istituzioni e di tutti i cittadini e soprattutto le cittadine d'Italia contro una mattanza che ormai è diventata inarrestabile. Quest'anno abbiamo avuto 95 vittime soltanto dall'inizio dell'anno ad oggi, questo significa una donna ogni tre giorni viene uccisa. E' una situazione davvero insostenibile e inaccettabile". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione dell'illuminazione di rosso della facciata di palazzo Madama, accompagnata dalla scritta 'no alla violenza', per la Giornata contro la violenza su donne.