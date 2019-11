Violenza su donne: manifestazione sindacati a Palermo, 15 sagome a Palazzo delle Aquile (2)

(Adnkronos) - "Il sindacato ha voluto rilanciare l’impegno contro la violenza sulle donne - affermano il segretario della Cgil Palermo Enzo Campo, il segretario della Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il coordinatore della Uil Palermo Gianni Borrelli - Non dobbiamo abbassare mai l’attenzione e spegnere i riflettori. Abbiamo scelto Palazzo delle Aquile proprio perché vogliamo dire alle donne vittime di violenza che non sono sole e che contro il fenomeno c’è l’impegno di tanti, dalle istituzioni alle forze dell’ordine, alle parti sociali. Esistono in città servizi e mezzi che possono aiutarle, devono denunciare e non avere paura. Le 15 sagome di cartone - concludono - vogliono ricordare che l’amore non è possesso".