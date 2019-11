Violenza su donne: manifestazione sindacati a Palermo, 15 sagome a Palazzo delle Aquile

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Quindici sagome per commemorare le donne vittime di violenza e una frase su tutte: 'Io ho detto no, ho scelto la vita'. Cgil Palermo, Cisl Palermo Trapani e Uil Palermo hanno aderito così alla 'Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne'. Una manifestazione che ha avuto come scenario Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, dove alcune sagome di cartone, accompagnata da delle frasi, hanno voluto raccontare simbolicamente il percorso esistenziale segnato dalla violenza che affrontano molte donne, commemorare le vittime e rilanciare l’impegno sul tema ricordando che il rispetto è sempre alla base di ogni rapporto.

I sindacati hanno anche lanciato la proposta dell'istituzione di un Osservatorio permanente "che metta insieme, istituzioni, forze dell’ordine e parti sociali per monitorare e intervenire sul fenomeno". "#ognigiorno25, l’hashtag che abbiamo lanciato tre anni fa, per ribadire che il nostro impegno contro la violenza sulle donne non si esaurisce in un solo giorno ma va avanti tutto l’anno - dicono Enza Pisa, Delia Altavilla e Vilma Costa, responsabili dei coordinamenti donne di Cgil, Cisl e Uil - Questa giornata è una giusta occasione per fare sintesi, capire quello che si è fatto e che si deve ancora fare. La società civile si deve impegnare sia dal punto di vista della formazione sia nell’accompagnamento di queste donne alla denuncia. E poi nel recupero di queste persone sino al reintegro nel mondo del lavoro".