Violenza su donne: Casellati, 'battaglia per affermazione nuova cultura'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Come donna, prima ancora che come avvocato o presidente del Senato, ritengo mio dovere portare - ogni volta che ne ho l'occasione - un contributo a quella che considero una battaglia di civiltà. Una battaglia a favore delle donne, a tutela delle famiglie e del primato di una società fondata sui valori della convivenza e del sostegno reciproco. Una battaglia per l’affermazione di una nuova cultura delle tutele che possa valorizzare l’azione legislativa, giudiziaria e sociosanitaria". Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati, intervenendo a palazzo Giustiniani in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Casellati ha sottolineato come sia "necessario inoltre guardare con spirito di collaborazione agli organi di informazione e alla loro capacità divulgativa. E questo significa anche invitare all’uso di un linguaggio responsabile, consapevole del valore delle parole". La presidente suggerisce di dare anche "spazio alle storie che si risolvono positivamente! Diamo voce ai contributi e alle testimonianze delle tante donne di coraggio che sono riuscite ad opporsi alla spirale di violenza, che hanno denunciato i loro aggressori e che sono state sostenute dalle forze dell’ordine, dalle comunità di accoglienza, dalla magistratura".

"Proprio un anno fa, sempre in Senato, ho aperto i lavori di un altro convegno dedicato al femminicidio. La Commissione d'inchiesta non era ancora stata costituita, tuttavia proprio questa coincidenza, mi porta a rivolgere alla Presidente Valente, ai membri della Commissione e a tutti voi, un auspicio, anzi un invito. Facciamo in modo che questo momento di condivisione diventi un appuntamento istituzionale fisso qui in Senato”.