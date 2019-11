Sicilia: prima graduatoria Progetto Giovani 4.0, Lagalla 'Ad aprile nuova finestra'

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Pubblicata la graduatoria provvisoria della prima finestra del 'Progetto giovani 4.0' che assegna circa 700 mila euro per il sostegno formativo e professionale di 289 giovani siciliani. La misura prevede il finanziamento di master di I e II livello, sia in Italia che all’estero, corsi di lingua, patenti, licenze e brevetti. In particolare, sono 151 i corsi di lingua finanziati; 44 le istanze ammesse per percorsi formativi utili al conseguimento della licenza per la guida di droni e per il conseguimento della patente di guida dei mezzi pesanti; e 94 i giovani che hanno scelto master di I e II livello, in Italia e all’estero.

La seconda finestra del Progetto, scadrà il 30 novembre e sarà l’ultima possibilità per richiedere la copertura delle spese di master di I e II livello e corsi di perfezionamento post-lauream. La terza ed ultima finestra infatti, prevista nel mese di aprile (1 aprile-15 maggio 2020), offre esclusivamente la possibilità di presentare domande per corsi di lingua, patenti, libretti e licenze professionali.