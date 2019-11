Rifiuti: ancora una proroga per Cava dei modicani, in funzione fino al 31 gennaio

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Ancora un'ordinanza di proroga per l'impianto di tmb di Cava dei modicani, nel ragusano, che continuerà a rimanere in funzione fino al 31 gennaio 2020. Il commissario straordinario Salvatore Piazza, "al fine di consentire la prosecuzione ed il completamento dei lavori relativi all'impianto e nelle more che i competenti organi regionali provvedano all’istruttoria e alla relativa autorizzazione in via ordinaria dell’impianto in questione", ha modificato la precedente ordinanza del 31 ottobre.

L'ordinanza stabilisce la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto di trattamento meccanico biologico - da eseguire mediante tritovagliatura e successiva biostabilizzazione nelle celle recentemente efficientate - dei rifiuti solidi urbani non pericolosi indifferenziati dal 26 novembre 2019 al 31 gennaio 2020.