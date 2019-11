Violenza su donne: Fico, 'comunicazione fondamentale per cambiare cultura'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo delle statistiche che sono addirittura in peggioramento e l'85 per cento delle violenze contro le donne sono all'interno di ambienti familiari. Questo fa comprendere quanto il problema sia assolutamente culturale, sociale e anche economico. Dobbiamo incidere nelle famiglie, dobbiamo portare avanti un modello di donna diverso, perchè spesso anche la comunicazione in generale fa dei danni. Quindi tutti insieme dobbiamo riuscire a parlare ed agire in modo che riusciamo più velocemente a cambiare una cultura che è assolutamente da eliminare". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo aver inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio una panchina rossa nella Giornata contro la violenza sulle donne.

"Spesso -ha aggiunto- sono gli uomini che portano avanti e comunicano un modello di donna che non va mai avallato. Le donne hanno una marcia in più, una lettura della società molto più variegata e quindi va valorizzato questo essere che secondo me speso è anche migliore degli uomini".