M5S: Lombardi, 'nuovo team? io a disposizione'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Dovrà esser un organo collegiale che seguirà la parte politica e quella organizzativa". Lo dice Roberta Lombardi a Un Giorno da Pecora a proposito del futuro team M5S di cui si discute in questi giorni. Lei ci sarà? "Io sono a disposizione del movimento". Con Grillo vi siete incontrati in questi giorni? “No, non ci siamo visti. Quando serve ci incontriamo o ci sentiamo ma non c'è una frequentazione cosi assidua”.