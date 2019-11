Regionali: Lombardi, 'rivotiamo su Rousseau, con quesito più diretto'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - I 5 Stelle in Emilia Romagna e Calabria dovrebbero fare alleanze? "Chiediamolo ai cittadini delle rispettive regioni magari in modo un po' più diretto". Lo ha detto Roberta Lombardi a Un Giorno da Pecora. Come esattamente? "Alle elezioni in Emilia Romagna ed in Calabria vogliamo andare: a) da soli; b) provare a trovare dei temi col c.sinistra; c) provare a trovare dei temi col c.destra".

Lombardi osserva: "In dieci anni il Movimento è cambiato ed è davanti ad una scelta fondamentale. Bisogna capire cosa si vuole fare da grandi. Ovvero: se abbiamo visto che sia destra che sinistra sono uguali e quindi noi preferiamo rimanere da soli, possiamo pensare a fare un'opera importante di opposizione". Oppure? “Oppure possiamo dire che siamo in un paese proporzionalista e che se vogliamo governare ci dobbiamo alleare con qualcuno. Troviamo i temi per noi fondamentali nei prossimi dieci anni e proviamo a vedere chi ci sta”.