Vitalizi: M5S, 'tagli Ars? Una pagliacciata, ddl lontano da altre Regioni'

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - "Il ddl sulla rimodulazione dei vitalizi, uscito dalla competente commissione dell’Ars, è a dir poco ridicolo, molto meno rigido di quello adottato in tutte le regioni e lontanissimo da quanto stabilito prima in sede di conferenza Stato-Regioni e poi dalla conferenza dei presidenti dei consigli regionali. Il fuori programma di Miccichè è l'ennesima umiliazione per i siciliani". Così le deputate del M5S all'Ars Angela Foti e Jose Marano, componenti della Commissione vitalizi.

"Abbiamo consegnato al ministro Luigi Di Maio, nel corso della sua visita in Sicilia, una nostra dettagliata relazione che mette in fila le tantissime criticità del ddl varato dalla commissione di Palazzo dei Normanni - dicono - Tra le principali, il risparmio che si attesta a meno di un terzo di quello possibile, resterà nelle casse dell’Ars e, pertanto, di esso non beneficerebbero i siciliani; la proiezione dei tagli previsti rivela che non c'è proporzionalità e quindi non si andrà ad incidere principalmente sui vitalizi più costosi; vitalizi che secondo i nostri calcoli non andrebbero ridotti vengono ritoccati sempre per la percentuale del 9% e in questi casi abbiamo la certezza dei ricorsi". Nel mirino soprattutto il taglio-light definito "una sorta di pagliacciata" specie considerato, aggiungono, "che è solo temporaneo. Dopo 5 anni, nelle previsioni di Forza Italia e Pd, i vitalizi-Lazzaro risorgeranno. Con buona pace per i siciliani, presi per l’ennesima volta per i fondelli".