Maltempo: Di Maio, 'ad Autostrade va revocata concessione'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "'Signori, questo è un altro Morandi'. Sono le parole pronunciate a Genova da uno degli inquirenti che indagano sulla tragedia del Ponte Morandi e sui falsi report dei concessionari autostradali". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb.

"Non si trattava del 'Madonna del Monte' dell’A6 collassato ieri a Savona, ma di un altro viadotto: il Coppetta. Si trova pochi chilometri fuori da Genova ed è grave. È grave che in un momento in cui l’Italia è travolta dal maltempo con vittime e danni ovunque non possiamo stare tranquilli sulle strade che percorriamo.

"Bisogna muoversi: ad Autostrade va revocata la concessione e va avviato un monitoraggio nazionale. Un lavoratore deve poter restare a casa quando c’è l’allerta rossa senza avere paura che la giornata di lavoro non gli venga pagata. Le vittime di questi giorni erano lavoratori che stavano andando al lavoro...", conclude.