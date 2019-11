Violenza su donne: inaugurata 'Ogni mia casa', a Milano tornano le Ri-Belle (2)

(Adnkronos) - La campagna ha avuto effetti inattesi: "Ci sono arrivate richieste d'aiuto da parte di donne che hanno visto lo spot. Noi le giriamo immediatamente alle organizzazioni che si occupano professionalmente di violenza, ma questo ci fa sentire un'enorme responsabilità, significa che c'è un bisogno nella società e noi siamo chiamati a prendere una posizione". Per questo motivo, dice ancora, "sono convinto che le aziende debbano impegnarsi per dare un contributo concreto alla società in cui fanno impresa".

Eliminare la violenza di genere è uno degli obiettivi primari dei Sustainable Development Goals (SDGs) che costituiscono l’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile approvata dall’Onu. In Italia, negli ultimi 5 anni, 2 milioni 435 mila donne, secondo i dati Istat, hanno subito una qualche forma di violenza. Su questo tema – e sulla comunicazione sociale in senso più ampio – Sorgenia ha investito il 75% del proprio budget di campagne adv e social, nella convinzione che iniziative analoghe, associate a valori e cause sociali, contribuiscano al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.